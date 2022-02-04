Аваков: Потенциал украинской теробороны составляет 2-3 миллиона человек, воюющих кто как может

Новости Украины

В случае вторжения российской армии на Украину ее встретят силы территориальной обороны численностью до 2-3 миллионов человек.

Об этом в интервью на канале «Украина 24» уверенно заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас будет работать другая конструкция: вооруженные силы Украины основные, и в их распоряжении будет находиться еще один инструмент – силы территориальной обороны. Это такая конструкция, о которой давно оговаривалось, и которая сейчас законодательно существует, куда могут пойти добробаты, резервисты и так дальше. И в эти силы территориальной обороны могут влиться все те, кто хочет защищать нашу страну с оружием в руках на местах – так, как может. Кто-то умеет работать с пушками, кто-то с танками, кто-то ничего не умеет, кто-то может стрелять из гранатомета, кто-то пехотинцем», – рассуждал он.

«Вот, кто как сможет, так и придет в эти отряды территориальной обороны. И я оцениваю этот потенциал очень высоким, я оцениваю этот потенциал от 2 до 3 миллионов человек. И мы не говорим здесь о партизанской войне, партизанская война – это трагедия потом, это то, что будет догонять оккупанта любого такого неправедного. Я думаю, что мы к этому даже близко не подойдем», – нагнал туману Аваков.