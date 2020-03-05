Аваков предложил латать дыры в бюджете Украины продажей героина и кокаина
Верховная рада должна определиться, как можно с пользой для бюджета использовать находящиеся в запасах МВД ранее конфискованные у преступников тонны кокаина, героина и прочих наркотиков.
Об этом на внеочередном вечернем пленарном заседании Верховной рады заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ликвидировано 40 международных каналов поступления в Украину наркосредств. Кстати, позавчера мы прекратили деятельность крупнейшей в стране Интернет-сети продажи наркотиков и изъяли наркотических веществ на 110 000 000 гривен.
В общем Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Оценить объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас хранятся: Каннабис – 2 тонны, героин – тысяча 100 килограммов, кокаин – тысяча килограммов, амфетамин – 400, гашиш – 300 и так далее», – рассказал силовик.
«У меня есть просьба к народным депутатам. Определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины», – призвал Аваков.