05.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина
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Аваков предложил латать дыры в бюджете Украины продажей героина и кокаина




Верховная рада должна определиться, как можно с пользой для бюджета использовать находящиеся в запасах МВД ранее конфискованные у преступников тонны кокаина, героина и прочих наркотиков.

Об этом на внеочередном вечернем пленарном заседании Верховной рады заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ликвидировано 40 международных каналов поступления в Украину наркосредств. Кстати, позавчера мы прекратили деятельность крупнейшей в стране Интернет-сети продажи наркотиков и изъяли наркотических веществ на 110 000 000 гривен.

В общем Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Оценить объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас хранятся: Каннабис – 2 тонны, героин – тысяча 100 килограммов, кокаин – тысяча килограммов, амфетамин – 400, гашиш – 300 и так далее», – рассказал силовик.

«У меня есть просьба к народным депутатам. Определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины», – призвал Аваков.

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