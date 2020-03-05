Аваков предложил латать дыры в бюджете Украины продажей героина и кокаина

05.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада должна определиться, как можно с пользой для бюджета использовать находящиеся в запасах МВД ранее конфискованные у преступников тонны кокаина, героина и прочих наркотиков.

Об этом на внеочередном вечернем пленарном заседании Верховной рады заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ликвидировано 40 международных каналов поступления в Украину наркосредств. Кстати, позавчера мы прекратили деятельность крупнейшей в стране Интернет-сети продажи наркотиков и изъяли наркотических веществ на 110 000 000 гривен.

В общем Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Оценить объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас хранятся: Каннабис – 2 тонны, героин – тысяча 100 килограммов, кокаин – тысяча килограммов, амфетамин – 400, гашиш – 300 и так далее», – рассказал силовик.

«У меня есть просьба к народным депутатам. Определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины», – призвал Аваков.