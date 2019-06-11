Аваков представил американцам свою стратегию по Донбассу
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию так называемой “деоккупации” Донбасса “Механизм малых шагов”, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.
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“Введению новой стратегии предшествует подготовительный этап – формирование необходимого правового поля, введение коммуникационной стратегии, определение статуса Специальной международной миротворческой миссии, создание программ мониторинга, консультативной и ресурсной помощи”, – говорится в сообщении.
Ранее в МВД заявляли, что “деоккупация Донбасса” должна начаться с полицейской миротворческой операции в регионе.
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