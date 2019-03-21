Аваков признался, что ищет спасение в тяжелом градусном алкоголе

21.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Глава МВД Арсен Аваков собирает коллекционное вино, чтобы распивать его со своими друзьями.

Об этом он признался в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аваков сообщил, что нынешний режим работы не позволяет ему пить много вина, потому он и потолстел за последние годы

«Мало гуляешь, плохие эмоции, мало пьешь вина и поэтому у тебя возникает лишний вес, седые волосы и прочее», – сказал министр.

Он также пожаловался, что не успевает собраться с друзьями, чтобы опустошить свою большую коллекцию вин.

«У меня колеблется 700-800 бутылок. Потому что у меня коллекция для того, чтобы пить. Есть коллекции, которые люди собирают, показывают, потом продают на аукционах. У меня немножко другая коллекция – у меня коллекция для того, чтобы пить с друзьями. Это гигантская проблема. Значительная часть моей коллекции в Харькове… Сейчас потихонечку я ее растаскиваю, пью, но уже мало пополняю… Я люблю тяжелые бордовские вина или тяжелые итальянские, градусные. Если ты пьешь больше двух бокалов, то качество вина уже не имеет значения», – отметил глава МВД.

Он также признался, что знает так много, что иногда хотел бы напиться и забыть все это.

«Хочется. Не спасает, пробовал», – сказал Аваков.