Аваков призвал украинцев готовится к худшему

09.06.2022  12:30 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украину ждет тяжелая и холодная зима, которую будут усугублять также экономические проблемы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам Авакова, будущая зима станет тяжелым испытанием для населения Украины.

«Да, нас ждет тяжелейшая зима, и ничего хорошего от нее нам ждать не следует. Тем более, если будут идти все еще активные боевые действия. А русский цинизм нам известен, они точно так же могут начать ракетами бить по электростанциям, по узлам снабжения, распределительным станциям, и мы можем остаться без электроэнергии в значительной мере, без подачи воды, без подачи газа…

Я хочу всем сказать, чтобы никто не думал, что легко будет жить и находиться в Харькове или в Киеве в зимний период времени. Это будет серьезное испытание. Поэтому всех, у кого есть возможность пройти эту зиму на гарантированных запасах, надо об этом подумать сейчас. Нет, я не предлагаю идти и бежать за свечками, керосинками и так далее, я просто хочу, чтобы мы все взросло об этом подумали. У нас есть высокие риски…

Нас ничто не ждет этой зимой, кроме как тяжелого холодного времени. Нехорошо сказал, я знаю, но надо говорить правду иногда и надо это знать. Второй момент – у нас будет тяжелая экономическая ситуация, потому что рабочих мест все меньше, запасы бизнеса истощены и, к сожалению, все меньше и меньше объем заработных плат», – заявил Аваков.

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