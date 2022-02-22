Аваков призывает флот США прорываться в Азовское море к Мариуполю

Украине нужно добиться получения от США зенитно-ракетных комплексов Patriot на условиях ленд-лиза или в кредит, возвращать который не обязательно. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Авакова, реальной помощью со стороны США было бы также направление своего эсминца к берегам Мариуполя в Азовском море – как при этом американский боевой корабль пройдет контролируемый Россией Керченский пролив – оратор не уточнил.

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«Нам нужно брать последнее поколение противовоздушной обороны, нам нужно брать последнее поколение защиты морских границ наших и нам нужно строить ракетные войска, которые могли бы самим своим присутствием останавливать.

А танковые кулаки, армии, стоящие в полях, – это, конечно, неприятная штука, но с этим можно справиться и для этого тут нам никто из Америки прилетевший не нужен. Нам бы, я все время говорю, ну хватит эти разговоры – давайте один эсминец подгоним к Мариуполю, пусть там стоит, и его хватит, чтобы закрыть нашу половину пространства, чтобы никакая сволочь там не летала.

Это я шутил так с нашими коллегами. Но они пока к этому не готовы. Но они готовы нам помочь выстроить такую систему. И одна из стратегий наших – в ближайшее время построить оборонный купол над Украиной. Оборонный купол, который может перехватывать самолеты, которые выпускают ракеты даже не с нашей территории, ракеты, которые на нас идут. Который может перехватывать любые угрозы, которые нам несутся с воздуха или запускаются с моря. У нас есть такое вооружение, его нужно просто поддержать…

Речь идет о ПВО. Я считаю, что противовоздушную оборону нам наши коллеги могли бы продать. Система Patriot, которая нам нужна, несколько штук для Украины всего лишь, которые бы закрыли пространство. Да, оно будет стоить несколько миллиардов. Окей, вы нам дайте их в кредит на 50 лет. А мы потом отдадим, может быть. Потому что мы защищаем не только себя – мы защищаем весь цивилизованный мир, так случилось», – заявил Аваков.