Аваков призывает США не бояться российской ядерной бомбы

02.11.2022  16:51 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не верит в то, что Россия применит в СВО ядерное оружие.

Об этом он заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус), которые позвонили ему от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не верит в то, что Россия применит...

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«Как реагировать на возможное применение ядерного оружия, если он захочет его применить? Я не очень понимаю, где он может его применить. На своих типа захваченных территориях – вряд ли. Киев атаковать ядерной бомбой? Довольно странное решение. Так сказать, самоубийство. АЭС атаковать? Тоже. Я не думаю, что он это сделает», – сказал Аваков.

Поэтому он убеждал «американца» не поддеваться на шантаж и продолжить поставки вооружения на Украину.

«Если США берут во внимание, что Путин может обидеться на поставку вооружений, и что-то отставить, это значит, поддаться на шантаж. Не надо было начинать тогда, извините за прямоту», – сказал Аваков.

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