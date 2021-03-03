Аваков проболтался Гордону, как стал верить российскому ТВ

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина, запретив русскоязычные телеканалы у себя, должна открыть их для вещания на заграничные территории, чтобы перебивать работу российских СМИ. Последние действуют крайне эффективно – под их влияние попадают даже высокопоставленные украинские чиновники, будучи в зарубежных командировках.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил глава МВД Украины Арсен Аваков – в прошлом русскоязычный харьковский политик, ныне – один из столпов антироссийского правящего режима, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия отравляет пропагандистским ядом весь мир. Сегодня, в какую страну не приедешь, в любом отеле, в любом доме, там, где живут эмигранты из СССР или Украины, или России, или Азербайджана, или других стран, везде вещают российские федеральные каналы, которые обливают грязью Украину. Украина может инициировать запрет на вещание российских пропагандистских каналов по всему миру?» – спросил Гордон.

«Не знаю, как это возможно, – удивился Аваков. – Я бы сделал по-другому: мы должны инициировать, чтобы наши каналы были по всему миру. В том числе и русскоязычные».

«Я хочу сказать, что русский язык… он не принадлежит России. В Украине государственный язык украинский, мы с вами говорим интервью на русском, так мы условились, но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам тоже. Почему я должен её отдавать?» – добавил украинский министр,

По его словам, если во всём мире появятся телеканалы «с редакцией вещания с точки зрения украинской позиции», многим будет очень интересно их посмотреть.

«Это касается и Израиля, и Штатов, и где угодно. А если их нет, ты смотришь «раша-ТВ», смотришь «Россия 1» где-нибудь на каком-нибудь острове. Смотришь час, смотришь два, потом понимаешь, что сам уже веришь. Даже если ты украинский министр и находишься где-то в командировке, включаешь в арабской гостинице русские каналы и смотришь сначала с удивлением, а потом думаешь: ну, работает же!» – вспоминал Аваков.

Двуличные заявления украинского министра уже прокомментировала спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Думала, это сказала Кличко. Но нет, Аваков, министр внутренних дел страны, в которой правительством целенаправленно изживается русский язык, ратует за русскоязычное вещание за рубежом. Иновещание Киев может начать с выступлений своих представителей в различных странах и международных организациях на русском. Напомню, в ООН русский – официальный», – отметила Захарова.