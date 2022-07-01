Аваков проговорился, что украинская армия продолжит отступать

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Говорить о том, что украинская армия готова идти в победоносное наступление не приходится – ситуация на фронтах слишком тяжелая для ВСУ и главная задача – не удержать города, а сохранить боеспособность армии.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю, что мы находимся накануне, условно говоря, «еще чуть-чуть и ура». Ситуация на фронте крайне сложная, особенно она сложная в районе Донбасса. Там очень тяжелые бои и там наши войска находятся под постоянным давлением. Мы, конечно, отвечаем и так далее. Тут я хочу сказать, что в войне важны не территории. В войне важно сохранить вооруженные силы и армию. Поэтому, если мы временно тактически отдаем один или два населенных пункта – это не стратегия. Если мы теряем значительную часть своей армии, это стратегия. Поэтому здесь важно сохранить вооруженные силы и их боеспособность для возможного, в последующем, контрудара и прочих ситуаций», – сказал экс-министр.

«Когда мне кто-то говорит: «Любой ценой мы должны отстоять» условный Северодонецк, пусть никто не обижается, или что-то, – смотрите, это важно, это наши города, но любой ценой – нет. Потому что любой ценой – это значит, оставить нас беззащитными. Самое главное, что нам нужно – сохранить армию», – заявил Аваков.