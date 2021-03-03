Аваков: Путин постоянно бьёт, ответом Украины будут новые репрессии прорусских сил

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Власти Украины осознали невозможность договориться с Владимиром Путиным, поэтому продолжат внесудебные расправы с теми, кого считают «прорусскими силами». При этом никаких аналогичных действий в отношении Петра Порошенко, еще недавно обвинявшегося Владимиром Зеленским в коррупции, не будет.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Анонсированы ещё заседания СНБО, там что-то ещё серьёзное будет, хоть намекните?» – спросил пропагандист.

«А что вы называете серьёзным? Вы когда первые санкции услышали (закрытие неугодных телеканалов – ред.), сказали «это пятёрочка», что ещё может быть лучше? А некоторые наши критики говорили: как же так, а где же главные решения? Потом последовали санкции в отношении Медведчука, все говорят: ого!

Будет ли дальше? Это последовательная позиция. Я многим сказал: вы должны понимать, что те шаги, которые сейчас предприняло руководство страны, это стратегический выбор направления. Это, наконец, стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, потому что он исподтишка постоянно бьёт. С прорусской пятой колонной невозможно договориться, она понимает только силу, и мы должны из интересов Украины очень жёстко и чётко действовать», – заявил Аваков.

«Я не призываю быть диктаторами, я всегда аккуратен и коллегам говорю, давайте здесь не переходить границ. Но я формулирую очень ясный тезис: «у нас демократия, но строго». Вот это мило моему сердцу. Будут ещё заседания СНБО, мы прорабатываем ещё некоторые другие направления санкций против врагов Украины и коллаборантов. Я думаю, вы их увидите», – анонсировал министр.

В то же время на вопрос, будут ли подобные решения СНБО в отношении Петра Порошенко, глава МВД сказал, что таких документов не видел.

«А хотели бы, чтобы они появились?» – спросил Гордон.

«Нет, я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении. Есть претензии к политику Порошенко? Предъявите их в данном случае в судебном порядке с защитой, с адвокатурой, с прозрачным судебным процессом. Порошенко – не враг Украины. Порошенко – наша внутренняя политика, мы имеем к нему претензии – мы его не избрали президентом, мы его поддерживаем, а значительная часть населения всё ещё поддерживает – он получил представительство в парламенте. Это нормальный соревновательный процесс», – ответил Арсен Аваков.