15.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Через несколько лет кто-то должен будет ответить за войну на Украине, что понимает глава МВД Украины Арсен Аваков, не желающий остаться крайним.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-глава представительства Интерпола на Украине, экс-нардеп Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция Авакова сегодня меня радует. Я не думаю, что эта позиция очень искренняя. Я думаю, что эта позиция очень прагматическая. Прагматическая позиция Авакова состоит в том, что пройдёт год или два, и кто-то должен будет отвечать за войну, которая происходит в стране. А главных виновников этого может быть два, а должен остаться один. Один из них – президент, другой – Аваков. Аваков не хочет остаться одним. Думаю, что он эту ситуацию понимает и предпринимает шаги», – отметил Куликов.

Также он подчеркнул, что Госдеп США мог бы вынудить Авакова поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко, однако, судя по риторике главы МВД Украины, Америка не поможет Порошенко сохранить «союзников».

«На любых дискуссиях в отношении выборов Аваков будет озвучивать те шаги, и ту позицию, которую он собирается принять. Если бы ему в Государственном департаменте сказали: «Неважно как, но Порошенко». Но, видимо, так не происходит, и Аваков говорит, что обеспечит более или менее честные выборы. А это значит – нет Порошенко. То есть не любого выборного инструмента, в результате которого Порошенко проходит во второй тур и становится президентом», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что глава МВД, «Национального корпуса» и «Национальных дружин» Арсен Аваков не поддерживает ни Юлию Тимошенко, ни Петра Порошенко — он просто выполняет команды прямо из Вашингтона.