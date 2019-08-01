Аваков пытается продать себя Зеленскому в качестве «громоотвода»

01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков является “громоотводом” для Зеленского и якобы нужен президенту для того, чтобы осенью переложить на него ответственность за социальные протесты, вызванные политикой правительства, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В этом пытается убедить своих читателей украинский телеграм-паблик Женщина с косой.

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“В момент осенних протестов МВД будет выполнять свои прямые обязанности, соблюдать правопорядок. Если вдруг что-то пойдет не так, то Президент смело может всё “спихнуть” на Авакова и уже тогда снять его, как просит общественность, – говорится в публикации.

Анонимный автор телеграм-канала также убеждает, что “есть риск, что Аваков будет играть свою игру, но ещё больше есть риск, когда Аваков уйдет из правительства и начнет свою игру вместе со своими “радикалами” против Зе, чего и добиваются оппоненты Зеленского”.

“Сейчас Зеленский должен попытаться просчитать как можно больше шагов, чтобы не прогадать”, – утверждает автор паблика.

Также “Женщина с косой” убеждает читателей, что если Авакова сейчас снимут, то для него это якобы будет положительным «обнулением» в его политической карьере. “Ведь под его руководством МВД организовало «прозрачные» демократические выборы и не позволило их сорвать. Его снимают на положительной «ноте» в его карьере. Общество более-менее, положительно относится к фигуре Министра МВД”, – бездоказательно утверждает телеграм-канал.

Отметим, подобные вбросы появляются на фоне сообщений СМИ о практически предрешенной отставке Арсена Авакова, который не попадет в сформированный по итогам выборов новый Кабмин.

В частности, источники киевского интернет-издания “Страна” утверждают, что “более 90%, что он (Аваков- Ред) уйдет из МВД, с чем он уже смирился в общем-то и сейчас занять закрытием всяких хвостов. При этом, у Авакова начался серьезный конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, после чего и стало понятно, что Аваков на своем посту не удержится”.

Однако факт появления вбросов подобных тому, который публикует телеграм-канал Женщина с косой, свидетельствует о том, что Арсен Аваков все еще пытается бороться за сохранение в должности и использует любые возможности для того, чтобы убедить Зеленского в собственной нужности.