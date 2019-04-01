Аваков распорядился снять охрану со всех, кроме Тимошенко и Зеленского

01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальная полиция сняла охрану с семи кандидатов в президенты, полицейские продолжают охранять только кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Да сняли охрану со всех, кроме Тимошенко и Зеленского. До конца подсчета. Видимо, останется только у Зеленского», — сказал он. Министр не уточнил фамилии кандидатов, с которых была снята охрана.

Голосование на выборах президента завершилось в воскресенье в 20:00. На данный момент ЦИК обработала 89 % протоколов. Лидер предвыборной гонки Зеленский увеличивает отрыв от других кандидатов, у него уже 30,30% голосов избирателей- больше, чем у Тимошенко и Порошенко вместе взятых. Вторую строчку занимает действующий президент Петр Порошенко с 16 %. За ним с небольшим отрывом следует Юлия Тимошенко — 13,35%. Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля.