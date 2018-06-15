15.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Аваков рассказал, кто взорвал машину под домом главного правосека

Взрывчатку в автомобиль, которая сдетонировала вчера возле дома главного правосека Андрея Тарасенко, заложил хозяин машины.

Об этом в своем блоге заявил глава МВД Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, хозяин старой «Волги», припаркованной у дома правосека, таким образом хотел наказать воров, стащивших его инструменты.

«Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки – ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины. По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области», – написал Аваков.

Напомним, в результате взрыва автомобиля пострадали игравшие в нем дети. Двое из четырех детей находятся в реанимации.