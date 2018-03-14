14.03.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политические репрессии, Русская Весна, Украина

Аваков раздал медальки боевикам со свастиками


Пресс-служба МВД Украины распространила видео с торжеств по случаю так называемого «Дня добровольца» – годовщины начала формирования из «сотен самообороны» Евромайдана карательных батальонов для подавления восстания в русских областях на Юго-Востоке в 2014 году.

На ролике глава МВД Арсен Аваков раздает награды боевикам «Азова», на форме которых красуется стилизованная свастика – «волчий крюк». Знамя с таким же знаком держит один из боевиков, стоящий за спиной министра.

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«Горжусь вами, как и весь народ Украины», – сказал Аваков, отметив, что за время т.н. АТО среди боевиков добровольческих нацбатов каждый восьмой либо погиб, либо получил ранения.

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