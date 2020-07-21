Аваков разгоняет волну: Террорист «нагнул» слабака Зеленского

21.07.2020, Киев, Михаил Рябов

Медиа-пул, обслуживающий непотопляемого главу МВД Украины Арсена Авакова, принялся разгонять критику действий Владимира Зеленского, выполнившего требования террориста, захватившего в Луцке пассажиров автобуса.

Соответствующие тезисы обнародовал экс-депутат Верховной рады и бывший боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Президент Владимир Зеленский именно выполнил требования террориста! Боюсь, что очень скоро от Зеленского будут требовать в один день надевать косоворотку и петь: «Славься Россия!», а в другой – форму СС и петь: «Хорст Весель».

Вы не государственные деятели, а политическая труха которая разрушает государство. Слабаки. Владимир Зеленский поступил как добрый человек, но не как государственный деятель и Верховный главнокомандующий!» – обращается Мосийчук к команде Зеленского.

«Заложники освобождены! Полиция сработала профессионально! Террориста задержали! Своей цели он достиг! Нагнул президента Украины! Спасибо Арсену Авакову! Если бы не Аваков, то Зеленский, пожалуй, выполнил бы все требования», – расшаркивается экс-депутат перед своим нынешним боссом.