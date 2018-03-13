13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Аваков рвет и мечет: с 15 марта работа МВД Украины будет парализована

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Верховную Раду внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, который с 15 марта может парализовать работу правоохранителей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

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«Что касается этого закона, то по факту его принимали без консультаций с Министерством внутренних дел и прокуратурой. У нас сразу же был публичный демарш, когда мы говорили, что эти нормы недопустимы, невозможны. Но закон был поддержан. В эти дни рассматриваются поправки, которые уберут целый ряд „спорных“ норм. Я, например, знаю, что часть предложенных МВД и прокуратурой правок о сроках, о том, что не нужно ехать из одного суда в другой и другие, поддерживается. Ищем компромисс. Но проблема существует. Я думаю, что нам придется, столкнувшись с этим коллапсом с первых дней, начиная с 15 марта, вернуться к этому вопросу. И мы найдем нужные аргументы в парламенте», — отметил Аваков.

Он добавил, что, как пример, на Киевскую область будет только один суд и пять следственных судей, которые могут принимать решение в уголовном праве.

«Мы не можем это себе позволить», – добавил глава МВД.