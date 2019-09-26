Аваков сделал «токсичный» вброс в новую власть – киевские эксперты

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава Нацполиции Сергей Князев был отправлен в отставку для создания видимости смены руководства на «молодых» и отвлечения внимания от назначения на должность заместителя министра МВД одиозного Антона Геращенко.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказала киевский политолог Александра Решмидилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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При этом она отметила, что Геращенко теперь будет помогать своему начальнику осуществлять подбор руководящих кадров новой киевской власти.

«На мой взгляд, в новом Кабинете министров господин Аваков явно усилился. Это и позиции внутри Кабинета министров, это и позиции расстановки политических сил, потому что мы же понимаем, что господин Аваков – тоже центр принятия решений. Не олигархами едиными в новой команде можно назначить какие-то центры принятия решений, поэтому то, что ему удается усилиться, это однозначно…

Кроме силовой вертикали еще будет очень сильным влияние или попытки влияния на кадровую политику. Я не исключаю, что и сам господин Аваков, и Антон Геращенко будут стараться условно помогать государственной машине правильно подбирать кадры, поэтому влияние и на этот ресурс в том числе тоже может быть сейчас предметом неких трений.

Поэтому глобально, фиксируя мысль, что Аваков не ослабел, а только усилился, Князев является одной из фигур, которую нужно было заменить на, возможно, более лояльных, исполнительных, просто новых, потому что когда появляются старые кадры, тогда их надо условно разбавлять принципиально новыми. А, как раз, господин Геращенко, судя по вчерашней реакции в соцсетях, оказался достаточно узнаваемой и токсичной фигурой, что вызвало большой вопрос: А в чем принципиальное новшество нового Кабинета министров, новой власти?», – пояснила Решмидилова.

Данную точку зрения также поддержал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, отметив чрезвычайную «токсичность» Антона Геращенко для новой власти, которую он, по всей видимости, устраивает.

«Геращенко для меня более чем токсичная фигура, фигура очень опасная, лживый народный депутат, который всегда в нарушение любого такта делал заявления о ходе расследований самым первым, другие вещи… Он просидел, набираясь скандальности и опыта в закулисных сварах, в должности советника министра внутренних дел Авакова, который, собственно, и привлек его за известные ему качества из харьковского региона, где он, будучи губернатором, его выделил для себя как-то. Потом этот нардеповский марафон.

Чем он запомнился? Наверное, ярче всего, каким-то необъяснимым покушением на Геращенко и визгливыми заявлениями по этому поводу. Это опытный грантоед, который создал «Институт будущего», сумев на сегодняшний день из его состава пару-тройку имплементировать даже в депутатский корпус в «Слуг народа». Это автор аморальнейшего явления в жизни Украины, я имею в виду сайт «Миротворец». Я уверен, что это явление заслуживает жесткой правовой оценки, но этого тоже не произошло», – резюмировал эксперт.