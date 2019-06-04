Аваков сломал себе шею

04.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Скандальная история с полицейскими, застрелившими пятилетнего мальчика, стала “желтым билетом” для главы МВД Украины Арсена Авакова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет в своей колонке для киевского издания Капитал политэксперт Михаил Подоляк.

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“Жестокое убийство полицейскими ребёнка. Отныне это история обязательного позорного конца карьеры Авакова. Никак иначе. Не сегодня, но завтра. Потому что нет больше вариантов. Иначе это темное и жирное пятно расползется и по новой элите. По элите Зеленского. И это пятно будет только разрастаться. Понятно, что в силу укоренившегося внутреннего цинизма, сам Арсен Борисович этого абсолютно не понимает. Он продолжает бравировать. Молчать. Улыбаться. Он все ещё считает себя главным «чемпионом» — тем, кто сломал шею фальсификационной гидре Порошенко. Тем, кто сделал Зеленского президентом. Но правда в том, что Аваков сломал шею не только Порошенко, но и себе. Потому что и сам он органично смотрелся только в той эпохе — эпохе пафоса, цинизма, высокомерия и стрельбы по живым мишеням”, – пишет он.

По мнению Михаила Подоляка, репутационно Арсен Аваков отныне будет только в минусе.

“У Зеленского, который пока символизирует начало иной эпохи, нет места для Авакова. Вообще. Ни в каком виде. Иначе все это опять будет извращено. Тем более, что репутационно Арсен Борисович отныне только в минусе. Чтобы он не говорил, все будет восприниматься через призму смерти ребёнка. И это уже страшный символизм его времени”, – утверждает он.

“Аваков, к сожалению, оказался малоэффективным менеджером. Он резво стартовал и много работал вначале. А потом… Потом все как всегда. АБ превратился в такого себе барина с толстой кожей. Ему было безразлично, что хамство и непрофессионализм по/прежнему доминировали на низовом и среднем уровне в его ведовстве. Его никак не волновали вопиющие трагедии, которые вгоняли в шок гражданское общество. Его вообще не трогало, что уличная безопасность так и осталась мифом… И его точно не интересовало, что он является министром по квоте партии, которую презирали в обществе. Перевёрнутый мир неавторитетных людей всегда заканчивается трагедиями и конфликтом с обществом”, – резюмирует киевский политэксперт.