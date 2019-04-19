Аваков собирается стать при Зеленском персонажем «Слуги народа»

19.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если президентом Украины станет комик Владимир Зеленский, то возрастет политический вес главы МВД Украины Арсена Авакова.

Об этом заявил киевский политолог Владимир Фесенко, мнение которого приводит «Комсомольская правда”.

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«Если Зеленский станет президентом, то политический вес Авакова существенно возрастет. Он примеряет на себя роль киношного персонажа из «Слуги народа» Юрия Ивановича Чуйко. Помните, как Чуйко помогал Голобородько рассказывал о механизме коррупционных схем и за какие ниточки потянуть, чтобы достичь определенного эффекта? Не исключаю, что Аваков станет таким Чуйко при президенте Зеленском, который пока далек от знания того, как управлять государством», – полагает Фесенко.

Отметим, что в ходе этой избирательной кампании Аваков фактически играл против действующего президента Порошенко.