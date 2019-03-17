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17.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Аваков совершил дворцовый переворот

В правящей украинской партии “Народный фронт”, входящей в коалицию с БПП, реальная власть сегодня оказалась в руках главы МВД Украины Арсена Авакова.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «Народном фронте» произошёл дворцовый переворот, когда в прошлом году все поняли, что реальная власть у Авакова. А потом, поскольку у Авакова, в отличие от Яценюка и Турчинова, особых обязательств перед Порошенко нет, он выбирал свою дорогу. И зная Петра Алексеевича, вряд ли Порошенко мог и хотел предложить что-то интересное, в отличии от других игроков нашего политического поля, начиная с Игоря Валерьевича, и заканчивая Юлией Владимировной – у всех есть интересные и вкусные предложения для Арсена Борисовича», – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что министр внутренних дел Украины занял очень удобную позицию, которая, несмотря на показушную беспристрастность, направлена против действующего президента.

«Но мы все видим, что Арсен Борисович «включил дурака», в хорошем понимании этого слова. Он говорит: «Я буду делать по закону. Всё, что мы делали раньше, уже не считается, я буду нейтральным и делать всё по закону. А по закону означает, что против Порошенко, потому что Пётр Алексеевич не может победить честно», – добавил Бортник.

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