Подпишись на рассылку
16.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Аваков созывает боевиков на войну с Россией

Новости Украины

Глава МВД Украины призвал страну готовится к войне с российской армией.

Об этом он написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот… Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно ответить на угрозу собрано и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели – дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии!

Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов – регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны.

Также он обратился к бывшим карателям-добробатовцам, принимавших участие в войне против республик Донбасса.

«Призываю вас, собратья, если Родина позовет – снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда», – подчеркнул Аваков.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть