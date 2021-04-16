Аваков созывает боевиков на войну с Россией

Аваков созывает боевиков на войну с РоссиейНовости Украины
Глава МВД Украины призвал страну готовится к войне с российской армией.
Об этом он написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот… Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно ответить на угрозу собрано и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели – дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии!
Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов – регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны.
Также он обратился к бывшим карателям-добробатовцам, принимавших участие в войне против республик Донбасса.
«Призываю вас, собратья, если Родина позовет – снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда», – подчеркнул Аваков.
Спасибо!
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