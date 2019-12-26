Аваков становится опасен для Зеленского

26.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков повышает свои ставки в надежде возглавить правительство.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил политолог Виктор Фесенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он обратил внимание на циркулирующие слухи о том, что Авакова может занять пост премьера.

«Я думаю, что ему должность премьера далеко не гарантирована, но он ставки повышает», – сказал Фесенко.

При этом он напомнил, что при прежнем президенте Аваков «был другим параллельным центром власти», чего в команде Владимира Зеленского не хотят, поскольку выстраивают президентскую вертикаль.

«Сейчас Аваков – союзник для Зеленского, одна из его опор, но если он станет премьер-министром, то он вольно-невольно начнет перетягивать управленческое одеяло на себя, а это создаст противоречие с президентской командой, с самим президентом. Поэтому здесь есть риски и поэтому я немножко скептично отношусь к его шансам на премьерство», – резюмировал Фесенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Аваков по влиянию на Зеленского обошел олигарха Игоря Коломойского.

Читайте также: Эксперт: Аваков превращает Зеленского в свою марионетку.