07.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Аваков струхнул: Поход в НАТО может окончиться смертью Украины

Конфликт в Донбассе превратился в замороженный, что не соответствует интересам Украины. Если в украинском обществе не будет консенсуса относительно вступления в НАТО, это грозит новым расколом и смертью государства.

Об этом Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, заявил на ІХ экспертном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минский процесс сыграл свою роль, на сегодняшний день он мертв. Минский процесс в том состоянии, в каком он сейчас находится, никак не решает проблемы Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта. Это не наше решение, не в наших интересах», – сказал он.

«Наверно, настал момент, когда любая переговорная позиция должна базироваться на общественной дискуссии, которую принимает все общество. Если все общество принимает, условно говоря, двумя третями, членство в НАТО, плевать мы хотели на мнение Путина. Мы сильны своим единым мнением.

Если у общества есть дискуссия, есть сомнения, они есть и у наших партнеров, допустим, то формула членства в НАТО, несмотря ни на что… пойти на смерть, лишь бы стать членами НАТО – мне неинтересно.

Мне интересно, чтобы Украина была сильной, настолько сильной, чтобы НАТО мечтало быть с ней в одном блоке, чтобы отражать любую агрессию. Чтобы Путин понимал, что, если он пойдет тотальной открытой войной на Украину, потери для него будут катастрофичными», – сказал Аваков.