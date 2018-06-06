06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Аваков сулит сторонника ЛНР и ДНР амнистию. Но не всем

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что уголовное преследование должно быть применено к руководству ЛНР и ДНР, бойцам народной милиции республик, а также к тем лицам, которые совершили тяжкие преступления. К остальным, после “деоккупации” должна быть применена амнистия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Уголовное преследование должно быть применено только к руководству “ДНР” и “ЛНР”, лицам, воевавшим против украинской армии и Нацгвардии, и к тем, кто совершил тяжкие преступления. Большинство пережили оккупацию – жертвы или вынужденные участники процессов коллаборации, в отношении которых должна быть применена амнистия, с последовательным восстановлением всех гражданских прав и свобод”, – сказал он.

Аваков успокаивает: ни в коем случае не должна идти речь о “зачистке” или репрессиях против мирного населения.

“Если человек по каким-либо причинам не смог выехать и пережил оккупацию в своем доме, продолжал работать по своей специальности, не участвовал в организации незаконных выборов или других акций, не способствовал деятельности незаконной власти – он ​​проходит проверку, получает новый легитимный украинский паспорт и все права гражданина Украины”, – отметил министр.

Аваков убежден, что уголовному преследованию должны подвергаться только те, “чьи руки запятнаны кровью мирных жителей и украинских солдат, кто возглавлял незаконные органы власти, организовывал незаконные референдумы и выборы, участвовал в погромах, грабежах, совершил уголовные преступления”.

Министр считает, что такая должна быть позиция государства и этот принцип должен лечь в основу всего сложного процесса реинтеграции неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее Петр Порошенко анонсировал появление на Украине закона о “коллаборационистах”.