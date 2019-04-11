Аваков троллит Порошенко: незаменимых людей нет

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что украинцы не дадут победителю президентских выборов, кто бы им ни стал, перейти “красные линии”.

“Я думаю, что и Порошенко, и Зеленский, если выиграют выборы, будут придерживаться генеральной линии украинского народа, который им ее обозначил. Есть “красные линии”, за которые ни общество, ни люди наши, простые граждане, не дадут зайти своим президентам”, – цитирует Авакова пресс-служба ведомства.

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Он также добавил, что если после выборов сменится президент, ничего страшного не случится, незаменимых людей нет, а сейчас самая главная задача провести второй тур голосования на высоком уровне.

Ранее Аваков заявил, что главный риск второго тура президентских выборов уже пройден.