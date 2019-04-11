Выборы
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11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Мнение, Политика, Спецслужбы, Украина
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Аваков троллит Порошенко: незаменимых людей нет

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что украинцы не дадут победителю президентских выборов, кто бы им ни стал, перейти “красные линии”.

“Я думаю, что и Порошенко, и Зеленский, если выиграют выборы, будут придерживаться генеральной линии украинского народа, который им ее обозначил. Есть “красные линии”, за которые ни общество, ни люди наши, простые граждане, не дадут зайти своим президентам”, – цитирует Авакова пресс-служба ведомства.

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Он также добавил, что если после выборов сменится президент, ничего страшного не случится, незаменимых людей нет, а сейчас самая главная задача провести второй тур голосования на высоком уровне.

Ранее Аваков заявил, что главный риск второго тура президентских выборов уже пройден.

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