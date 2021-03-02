Аваков уличил Стерненко в откосе от фронта

02.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Осужденный на семь лет одесский праворадикал Сергей Стерненко не был активным участником Майдана, не служил в АТО и не замечен в «хороших делах».

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Авакова, дела на Стерненко, которые пять лет лежали в прокуратуре, слишком быстро получили ход.

«Если говорим о Стерненко, в чем же его героизм? Он, может быть, на фронте был, может быть, он в самые тяжелые моменты на Майдане в 13-м году был? Ведь нет же! Он появился на самом финише Майдана, он отличился при разных протестах под разными офисами, с острой критикой?

Или, может быть, у него есть опыт каких-то свершений хороших? Я не хочу верить лозунгам, не хочу верить маскам и мифам. Я хочу видеть конкретику. А конкретика по этим уголовным делам, которые сейчас так удивительно быстро побежали вперед – я тоже с этим согласен, они удивительно быстро побежали вперед…

Я об этом узнал, и президент Зеленский об этом узнал, потому что мы сразу созвонились, в день, когда выносился приговор. Я об этом узнал потому, что в Одессе запросили слишком много сил полиции, и мы увидели, что там происходит финализация процесса. Он почему-то шел пять лет, и сейчас финализируется. А Зеленский об этом узнал вечером, когда это появилось в прессе и вышел протест», – заявил Аваков.

Напомним, что Стерненко связывали с работой на СБУ. Многие комментаторы именно этим объясняли то, что преступления, совершенные радикалом, сходили ему с рук. При этом, нынешнее задержание и осуждение его объясняют уходом из-под «крыши» СБУ под крыло НАБУ и работой на американское посольство.