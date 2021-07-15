Аваков ушел под обвинения в изнасилованиях и убийстве детей

15.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который сам написал заявление об увольнении несколькими днями ранее.

Это решение поддержал 291 депутат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интересно, что перед отставкой парламент не стал заслушивать отчет министра, который занимал эту должность с момента госпереворота – 22 февраля 2014 года.

Член фракции «Голос» Александра Устинова, выступая с трибуны потребовала провести расследование деятельности теперь уже экс-главы МВД.

«В новом кабинете министров никогда не должно было быть такого человека, как Арсен Борисович Аваков. К сожалению, была допущена ошибка, которую сейчас мы все с вами должны исправить. Потому что когда я слышу о «государственнической позиции», я вспоминаю изнасилованных девушек, убитых детей, расследования по которым до сих пор не завершены. Я вспоминаю волонтеров, которые просидели 500 дней в тюрьме только потому, что аваковским ментам… потому что те люди, которые фальсифицировали дела, их нельзя назвать правоохранителями, сидели за решеткой. Этот человек должен понести за это ответственность», – сказала депутат.

«Я считаю, что эта ответственность должна быть не только в том, что его уволят, а том, что за все подлоги, за все, что происходило в Национальной полиции, которая сейчас ассоциируется с крышеванием, убийствами, насилием, этот человек должен понести уголовную ответственность», – добавила Устинова.

При этом, ряд депутатов расхвалили Авакова за то, что он «сохранил» ряд областей в составе Украины.

«Аваков – это настоящий патриот своей страны. Хочу напомнить, что именно благодаря ему удалось сохранить в стране мир, покой, территориальную целостность. Да, много вопросов в процессе реформирования, впереди работа качественная структурно-оперативных подразделений, систем МВД других направлений, но Аваков выполнил свою историческую роль», – заявил Владимир Арешонков.

А глава комитета по правам человека, уроженец Волновахи Дмитрий Лубинец пожалел, что в Донецкой области в 2014 году не нашлось такого человека, как Аваков.

«Хочу вам сказать как человек из Донбасса – мне иногда стыдно, что такого, как Аваков не нашлось в Донецкой области. Он свой Харьков защитил и показал, как нужно защищать это государство», – считает Лубинец.

Напомним, что во времена руководства Аваковым МВД ведомство занималось репрессиями в отношении несогласных с результатами госпереворота на Украине, а входящая в состав МВД Нацгвардия напрямую участвовала в войне с ЛДНР и карательных операциях против мирного населения.