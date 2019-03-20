Выборы
//exit;
20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Колониальная демократия, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Аваков уверяет Францию, что он – “гарант честных выборов” на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Франции на Украине Изабель Дюмон вопросы обеспечения процесса прозрачных выборов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Обсудили вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, а также обеспечение правопорядка в день голосования», — цитирует слова Арсена Авакова департамент коммуникации МВД Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Еще раз подчеркнул, что МВД жестко и бескомпромиссно реагирует на сообщения о нарушениях во время избирательного процесса, а наша главная цель — чтобы легитимность избранного президента не вызывала сомнений у граждан Украины и наших международных партнеров», — добавил министр.

В свою очередь посол отметила, что поддерживает и приветствует позицию по обеспечению честности выборов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть