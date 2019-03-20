Аваков уверяет Францию, что он – “гарант честных выборов” на Украине

20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Франции на Украине Изабель Дюмон вопросы обеспечения процесса прозрачных выборов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Обсудили вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, а также обеспечение правопорядка в день голосования», — цитирует слова Арсена Авакова департамент коммуникации МВД Украины.

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«Еще раз подчеркнул, что МВД жестко и бескомпромиссно реагирует на сообщения о нарушениях во время избирательного процесса, а наша главная цель — чтобы легитимность избранного президента не вызывала сомнений у граждан Украины и наших международных партнеров», — добавил министр.

В свою очередь посол отметила, что поддерживает и приветствует позицию по обеспечению честности выборов.