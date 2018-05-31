Политнавигатор - Новости России и Украины
31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  259 просмотров
Киев, Колониальная демократия, Спецслужбы, США, Украина

Аваков в присутствии посла США принял присягу у курсантов Полицейской Академии


Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в четверг, 31 мая, презентовал Академию патрульной полиции. Также в этот день состоялся выпуск первых 83 курсантов Академии, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Смена системы невозможна без изменения системы подготовки кадров. Новая полиция реализует в своей деятельности три главные принципы: честность, самоотверженность и профессионализм», — сказал Аваков во время выпуска.

Он добавил, что основная задача Академии патрульной полиции — научить, воспитать и подготовить «нового украинского полицейского».

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, реализация проекта Академии патрульной полиции состоялась при поддержке международных партнеров.

«Благодаря помощи правительств Канады и США мы смогли преодолеть трудности и внедрить новое учебное заведение для полицейских», — отметил Князев.

Как рассказал руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, что первые 83 курсанта прошли четырехмесячную первичную профессиональную подготовку на базе новосозданной Академии.

Посол США в Украине Мари Йованович, которая присутствовала во время презентации, заверила, что Соединенные Штаты и впредь будут поддерживать реформу полиции в Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть