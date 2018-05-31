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Аваков в присутствии посла США принял присягу у курсантов Полицейской Академии
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в четверг, 31 мая, презентовал Академию патрульной полиции. Также в этот день состоялся выпуск первых 83 курсантов Академии, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
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«Смена системы невозможна без изменения системы подготовки кадров. Новая полиция реализует в своей деятельности три главные принципы: честность, самоотверженность и профессионализм», — сказал Аваков во время выпуска.
Он добавил, что основная задача Академии патрульной полиции — научить, воспитать и подготовить «нового украинского полицейского».
По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, реализация проекта Академии патрульной полиции состоялась при поддержке международных партнеров.
«Благодаря помощи правительств Канады и США мы смогли преодолеть трудности и внедрить новое учебное заведение для полицейских», — отметил Князев.
Как рассказал руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, что первые 83 курсанта прошли четырехмесячную первичную профессиональную подготовку на базе новосозданной Академии.
Посол США в Украине Мари Йованович, которая присутствовала во время презентации, заверила, что Соединенные Штаты и впредь будут поддерживать реформу полиции в Украине.
Метки: Аваков, полицейская академия, Посол США, присяга
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