Аваков вернётся на Банковую с топором за своим «золотым парашютом» – эксперт

15.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Если Арсена Авакова «ушли» с поста министра внутренних дел Украины без его согласия и без каких-либо компенсаций, то Аваков может принять участие в дестабилизации политической ситуации в стране.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Версий, почему это случилось – масса: его Зеленский попросил, его попросил Кент, он собирается идти в премьеры, он собирается идти в мэры Харькова… Сегодня мы слышим массу версий, но я всё же думаю, что это лежит в плоскости отношений между президентом и министром. Что-то личное кроется в этом, кроме системных проблем. Но главный вопрос – что дальше будет? А что дальше будет, зависит от того, как уходит Аваков, то есть – он уходит полностью принудительно, он уходит добровольно? Мы до конца сегодня не понимаем, а сам Аваков не комментирует, сколько приложено усилий, для того чтобы отправить Авакова в отставку, насколько эта отставка добровольна. Если эта отставка не добровольная, она не компенсируется чем-то, другими назначениями, какими-то гарантиями, обещаниями, тогда это означает, что эта отставка рано или поздно приведёт к политической дестабилизации. Аваков может стать силовым центром, которого не хватает сегодня крупному бизнесу, чтобы противодействовать президенту в его попытках концентрировать полномочия. Это означает, что Аваков может стать той фигурой, которая связывает интересы крупного бизнеса, игроков, радикалов на улицах, и это та фигура, которая может генерировать условия для досрочных президентских и парламентских выборов, нового майдана. Это если его отставка абсолютно не добровольна, его прогоняют с треском, условно говоря», – сказал политолог.