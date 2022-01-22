Аваков: «Вероятность нападения Путина на Украину ещё выше, чем в 2014»

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Новости Украины

Даже 100-тысячная российская армия не должна пугать сплоченных украинцев, готовых дать отпор «агрессору».

Об этом заявили участники круглого стола в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия готовит масштабное наступление на украинское государство. И настолько, насколько мы объединены внутри, настолько, насколько украинская нация сильная и объединенная, настолько больше у Путина будет страха перед Украиной», – объявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Однако бывший глава МВД Арсен Аваков стал пугать присутствующих масштабом сил «противника» и заявил, что угроза нападения сегодня намного серьёзнее, чем когда бы то ни было.

«Вот совсем свежие данные: сейчас вблизи границы с Украиной дислоцируются 54 батальонные тактические группы Вооружённых сил России – это около 100 тысяч профессиональных военных», – констатировал Аваков.

Он уточнил, что не пугает, но предупреждает.

«По моему мнению, вероятность российского полномасштабного вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году. Я озвучиваю это не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы подготовиться. Пусть Бог и наше единство берегут нас от войны. Пусть риски, о которых мы говорим, не реализуются, но хочешь мира готовься к войне», – призвал экс-министр.

В свою очередь, бывший посол Украины в США Валерий Чалый решил приободрить участников круглого стола.

«Я вам скажу и позитивную новость – это последний шанс у России, что-то сделать против Украины. Потому что последние аргументы – это оружие. Если нет ничего большего, что предложить – это полный провал. Выстоим сейчас, победим в будущем», – призвал не унывать Чалый.