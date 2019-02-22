Аваков вновь прогнулся перед нацистами

22.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В годовщину Евромайдана украинские блогеры среди фотографий пятилетней давности обнаружили нынешнего замначальника академии Нацгвардии Василия Пилипенко, избивавшего ногами одного из майдановских «активистов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как стало известно, избиваемым был будущий комбат спецподразделения «Азов» с позывным «Акула».

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После того, как информация распространилась в сети, глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил в комментарии изданию «Цензор.НЕТ», что в отношении Василия Пилипенко назначено служебное расследование.

«Министр внутренних дел поручил командующему Нацгвардии провести служебное расследование по материалам, которые были опубликованы в медиа относительно полковника Пилипенко, который занимает должность заместителя начальника Академии Нацгвардии», – сказал он.

По словам представителя МВД, в случае подтверждения опубликованных сведений, полковник будет снят с занимаемой должности. Также на время расследования он отстранен от выполнения служебных обязанностей.