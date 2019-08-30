Аваков возглавит заговор против Зеленского – эксперт

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая Верховная Рада станет самым рабским парламентом в истории страны, потому что большинство её членов получили власть безо всякой борьбы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Григорий Трофимчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эта Рада, которая вчера собралась на своё первое заседание, – это будет самая рабская Рада в истории Украины. Извиняюсь за выражение, но та биомасса, которая там в значительном количестве в конституционном большинстве собралась – практически ни один из них не боролся за власть. Поэтому они будут самой рабской организацией в истории Украины. Но они будут подчиняться не Зеленскому, а непонятно каким людям», – сказал политолог.

Также, по мнению Григория Трофимчука, самым опасным врагом Владимира Зеленского внутри страны является имеющий большой силовой ресурс Арсен Аваков.

«Меня в какой-то степени порадовало переназначение Авакова. Потому что подтвердились наши прогнозы, что Зеленский – второй Порошенко. Но депутаты объяснили, что это якобы для предотвращения захвата власти со стороны Порошенко.

Запомните мой прогноз – Аваков будет являться и уже является одним из главных заговорщиков против Зеленского. Тем более что Авакову до сих пор подчиняются нацбатальоны, поэтому его не смогли снести и переназначили», – эксперт.