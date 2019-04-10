Аваков выступил в поддержку уволенного одесского губернатора и против Порошенко

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют по политическим мотивам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Аваков сказал в комментарии «Украинской правде» по итогам заседания Кабмина.

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«Он (Степанов — Ред.) противодействовал фальсификации, противодействовал „сетке“ (технология подкупа избирателей штабами Порошенко — Ред.) — его увольняют», — считает глава МВД.

Решение об отставке главы Одесской областной государственной администрации он назвал «негосударственным».

Как сообщал ПолитНавигатор, в понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстраненииот должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента без представления Кабмина незаконным. Только сегодня Кабинет министров согласовал отставку Степанова, как и положено по закону.