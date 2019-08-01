Аваков. Закат

01.08.2019, Киев, Сергей Устинов

Пока будущие «слуги народа» занимаются массовым тимбилдингом в Трускавце, серьезные игроки на киевском олимпе делят исполнительную власть, согласовывая формат и персональный состав будущего правительства. Сама по себе эта тема достойна отдельного разговора, как и потенциальные кандидаты в премьеры и министры. Среди прочих, как уже говорят в Киеве практически вслух, решится и судьба такого политического тяжеловеса, как министр внутренних дел Арсен Аваков.

Нынешний глава МВД – настоящий политический динозавр, единственный из когорты выгодоприобретателей Майдана, кто остается при должности и власти спустя пять лет после переворота февраля 2014 года, сохраняя свой пост, невзирая на смены премьеров и правительств.

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Порошенко сменил Турчинова, а Гройсман Яценюка, неизменной величиной оставался один лишь Аваков, несмотря на множество попыток бывшего президента его «сьесть». Впрочем, Авакову и тут пофартило отбить все наезды и даже с пользой для себя выйти из президентской кампании-2019, став не их участником и не их жертвой, но – стоящим над процессом арбитром, этаким «всеукраинским шерифом», получившим карт-бланш из самого Вашингтона.

Но то было вчера и по пять, как говаривал Роман Карцев. А сегодня: «дают более 90%, что он уйдет из МВД, с чем он уже смирился, в общем-то, и сейчас занят закрытием всяких хвостов. При этом, у Авакова начался серьезный конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, после чего и стало понятно, что Аваков на своем посту не удержится», – написало на днях издание «Страна». А глава президентской партии Дмитрий Разумков официально «сдает назад», заявляя, что никаких предварительных договоренностей с Аваковым насчет сохранения его в должности у них не было.

И это притом, что сразу после президентских выборов сам Игорь Коломойский в нашумевшем интервью Денису Бигусу, давая оценки ведущим политикам страны, высказывался почти как Собакевич из «Мертвых душ» об элите уездного города N: «Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там (в городе) только и есть порядочный человек – прокурор». В роли «прокурора» тогда выступал Аваков, которого олигарх называл «самым успешным министром» и даже «фундаментом», на котором в стране все держится. Он и честные выборы обеспечил и вообще «это наша с ним общая победа».

Такие вводные не давали оснований сомневаться в том, что Аваков, успешно переживший на своем посту и Турчинова и Порошенко, сохранит свои позиции и при Зеленском, возможно, в чем-то поступившись и разделив сферы влияния с людьми Коломойского. Тем более, что целый ряд людей из окружения Авакова сразу же материализовались возле Зе в качестве советников и кандидатов в депутаты от президентской партии. Речь идет о пуле «экспертов» из Украинского института будущего, одним из учредителей которого был близкий Авакову нардеп Антон Геращенко, начавший петь дифирамбы будущему президенту еще между первым и вторым турами весенних выборов и даже грозивший трибуналом тем военным, которые откажутся присягать новому главковерху.

Все изменили итоги выборов в парламент, принесшие «Слуге народа» феерическую победу и однопартийное большинство в Раде. Необходимость с кем-то делиться плодами единоличной победы отпала, как и нужда в ненадежных попутчиках с собственными далеко шагающими планами. Как говорится, мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Первый звоночек для министра прозвучал еще до выборов – это была история с полицейскими на Киевщине, застрелившими пятилетнего мальчишку. Развернувшаяся вслед за этим кампания в прессе и соцсетях требовала от Зеленского политических и оргвыводов в отношении министра, однако тогда президент смолчал, а козлом отпущения стал начальник главка Киевщины, отправленный в ссылку на Донбасс.

Маркером окончательного похолодания отношений между двумя центрами власти стала история с главой полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей. Все началось с того, что кто-то слил в Сеть видео задержания спецназом КОРД патрульных, остановивших за нарушение ПДД внедорожник Range Rover генерала Нацполиции Глуховери. После чего Госбюро расследований открыло уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий, по которой генералу светило до восьми лет тюрьмы.

К скандалу немедленно подключился и президент. «Видео шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом. Просмотрев его, я сначала не имел слов — даже нецензурных. Но они быстро нашлись», – написал Зеленский в соцсети, потребовав от Авакова уволить оскандалившегося подчиненного, а самому генералу предложив «увольняться или бежать».

В итоге Авакову пришлось уволить Глуховерю. Эта история продемонстрировала всем, что министр уже «не торт» и в новых условиях не может служить надежной «крышей» и защитой для своих подчиненных от наездов «сверху». И если раньше министру сходило с рук все, даже печально известная бойня в Княжичах, то теперь каждый такой инцидент – может стать реальным поводом к отставке. Тем временем, электронная петиция на сайте Офиса президента с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова набрала уже более 28 тысяч подписей при необходимых 25 тысячах.

Уход Авакова из правительства предопределяется самой логикой идущих сейчас процессов консолидации власти в руках одного центра. И этот центр расположен явно не на улице Богомольца в Киеве ( там располагается центральный аппарат МВД – Авт).

«Желание убрать Авакова вполне понятно со стороны Зеленского. Даже при Порошенко министр внутренних дел занимал в государстве позицию «не первый, но и не второй», причем, если говорить о влиянии на ключевые внутренние процессы, то Аваков был даже ближе к позиции «первого», а не «второго», – в общем, настоящий министр всех внутренних дел страны. Никогда до 2014 года влияние человека на этой должности не было так велико. И неудивительно, что новый президент не хочет сохранять подобное наследство, оставшееся от прошлого режима, – любой глава государства хочет быть реальным главой государства и не делить власть еще с кем-то», – пишет уже упоминавшееся издание «Страна». И с таким выводом можно согласиться.

В новых условиях Авакову не помогут ни его связи с западными «партнерами», в первую очередь, в США, ни партнерские отношения с праворадикалами, для которых становится актуальным поиск ответа на вопрос «Есть ли жизнь после Авакова», и какое место в политических раскладах они займут, освободившись от опеки со стороны ранее всесильного шефа МВД и обязательств перед ним.

Однако вне зависимости от видов на продолжение собственной министерской карьеры Аваков явно не собирается переходить в оппозицию к Зеленскому. Учитывая, к тому же, обьективно высокие рейтинговые показатели нового президента, фальстарт в этом отношении совсем не нужен. Выгоднее выждать время и потом действовать по обстоятельствам.

А пока что мы видим откровенно верноподданнические нотки, звучащие в последней нашумевшей записи «фейсбук-министра» в соцсети. Где он призывает все общество «сплотиться» вокруг нового гаранта и всячески ему помогать, одновременно выливая ушат помоев на бывшего президента Порошенко и мстя ему за былые обиды. А соратник Авакова Антон Геращенко, в свою очередь, возносит до небес произошедшую 21 июля «электоральную революцию» и призывает уважать выбор украинцев, «уставших от десятилетий ханжества вороватой, двуличной власти на всех уровнях и принявших решение о её полной перезагрузке». Как будто сам Геращенко не являлся все эти годы частью той самой «вороватой, двуличной власти».

Очевидно, что он, как и его шеф Аваков, как и без пяти минут отставной премьер Гройсман верят, что у них еще «все впереди» и все что им нужно – это всего лишь подождать, пока колесо украинской генотьбы не совершит очередной оборот и нынешние «враги народа» не поменяются местами с нынешними его «слугами».