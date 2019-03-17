Аваков «закошмарит» Порошенко или «сольёт» боевиков

17.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Радикалы «Национального корпуса» в дальнейшем могут блокировать пути перемещения украинского президента Петра Порошенко с целью сорвать финал его предвыборной кампании.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разворачивание этой акции – это блокирование путей перемещения президента. То есть, когда группа людей – человек 200-250, выходит на дорогу, по которой движется кортеж, перекрывает ее, полиция разблокирует дорогу, а другая группа перекрывает чуть дальше. Думаю, речь будет о том, чтобы заблокировать перемещение президента по стране, чтобы он летал, условно говоря, вертолетом, дальше будут блокировать вертолетные площадки, проводить какие-то параллели с Януковичем и так далее.

На самом деле, когда есть критическая масса недовольных, закошмарить передвижение первого лица… Томос-тур же сорвали, по сути дела, вот и с этим его предвыборным туром, вероятнее всего, произойдет то же самое.

Здесь вопрос, какую игру играет Арсен Аваков. Другое дело, что он может замкнуть на «Нацкорпус» все протесты, а потом организованно эти протесты «слить», – отметил Белашко.