Аваков запугивает Россию «жестоким покаянием и выплатой огромных репараций»

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Новости Украины

Пропитанный ненавистью Киев никогда не пойдет на примирение с Россией, стремясь достигнуть абсолютного раскола между государствами и угрожая РФ «дорогой и долгой платой» за «агрессию».

Об этом в эфире «Украина 24» заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он настаивает на том, что проявление враждебности в отношении русских – «целиком и полностью оправдано», а также подчеркивает, что гражданам РФ, добровольно покинувшим страну, «на Украине не место».

«Мы не должны себя осуждать за такую позицию. У нас есть на это основания, мы видели Бучу, Бородянку, Мариуполь, Харьков. И у нас есть основание полагать следующее: всякий, кто перешел нашу границу… Хороший русский – мертвый русский. Если тебя погнали оттуда силой, найди в себе силы возражать, возвращайся в свою страну, меняй ее. У тебя нет третьего пути», – вещал Аваков.

Экс-глава МДВ заверяет, что по завершении вооруженного конфликта, «Россия будет вымаливать прощение» у укронацистов. Он подчеркивает, что «взаимоотношения между странами будут сложными».

«Все русское общество будет очень дорого и долго платить за эту агрессию, которая сейчас произошла. Вне зависимости от того, хорошие ли это люди или плохие, хотят ли петь они с нами песни или не хотят. Они должны будут покаяться, выплачивать Украине репарации, вести себя так, чтобы заслужить уважение. После этого – украинцы будут принимать решение: готовы ли с этими людьми общаться или нет, потому что никуда не денешься, судьбой положено так, что рядом с нами такая огромная страна с таким огромным населением. Большой вопрос как эти взаимоотношения будут строиться дальше», – рассуждает он.

Аваков отметил, что в ближайшее десятилетие, государства будут «стремительно разобщаться и изолироваться друг от друга».

«Ближайшие десять лет, это будут самые сложные отношения, которые только можно себе представить. Добавляя к этому сходную языковую среду, которая, без сомнения, будет меняться и таких, как я, которые говорят на слобожанском языке, будет все меньше, россиян, которые понимают украинский, будет все меньше. Эти два информационных поля будут расходиться, но переходный период десятилетия будет тяжелейший», – прогнозирует бывший глава МВД Украины, разыскиваемый РФ как военный преступник.