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16.11.2021 12:15
(Мск), Киев,
Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Аваков: Зеленский попал в сумасшедшую ловушку

Новости УкраиныПравление президента Украины Владимира Зеленского все более приобретает авторитарный характер. Об этом, передает корреспондент...

Правление президента Украины Владимира Зеленского все более приобретает авторитарный характер.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украинской правде» заявил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Он утвердительно ответил на вопрос, становится ли Зеленский авторитарным, и объяснил, как это, по его мнению происходит.

«Это ловушка, в которую он попал и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: «я могу все». И вот это «я могу все» стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме «я могу все» проходящий мимо умник скажет: «так нельзя, и так нельзя, и так нельзя», – сказал экс-министр.

По его словам, Зеленский начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений, а качество президентского окружения не позволило ему грамотно оппонировать.

«И начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки. Кадровые ошибки были бы у любого человека, это нормально. Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы. И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств, он затащил себя в эту ловушку. И из нее трудно выйти», – резюмировал Аваков.

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