Аваков: Зеленский попал в сумасшедшую ловушку

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Правление президента Украины Владимира Зеленского все более приобретает авторитарный характер.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украинской правде» заявил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Он утвердительно ответил на вопрос, становится ли Зеленский авторитарным, и объяснил, как это, по его мнению происходит.

«Это ловушка, в которую он попал и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: «я могу все». И вот это «я могу все» стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме «я могу все» проходящий мимо умник скажет: «так нельзя, и так нельзя, и так нельзя», – сказал экс-министр.

По его словам, Зеленский начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений, а качество президентского окружения не позволило ему грамотно оппонировать.

«И начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки. Кадровые ошибки были бы у любого человека, это нормально. Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы. И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств, он затащил себя в эту ловушку. И из нее трудно выйти», – резюмировал Аваков.