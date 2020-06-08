08.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
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Авакова готовят на роль Малюты Скуратова для подавления народных бунтов


Осенью, перед местными выборами, на Украине возникнет кризисная ситуация, и президенту Владимиру Зеленскому понадобится помощь силовиков и главы МВД Арсена Авакова.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас ждут денег от МВФ… и от Мирового банка, и от ЕС. Денег МВФ нет, те деньги тоже не могут прийти. Им надо деньги, чтоб подачку бросить населению. Хотя, уже почти на 7 миллиардов долгов набрали в этом году. А народ молчит. Значит, народу это нравится.

И для Зеленского Аваков сейчас очень подходит. Думаю, у них сейчас идут с Аваковым торги по установлению диктатуры. Пока у них это не получается. Но ситуация для них складывается таким образом, что в какой-то из моментов, к осени, катастрофа может разразиться.

Я считаю, первая точка будет в конце июня-начале июля, когда всегда происходит очень кризисная ситуация. И даже если ее разрешат, то вторая кризисная ситуация разразится как раз под местные выборы.

У Авакова на всех есть компромат, поэтому, чтобы Авакова нейтрализовать, надо нейтрализовать компромат, который на всех есть. Аваков говорит: «давайте договоримся, я вам решаю какие-то вопросы, больше крови-меньше крови».

Он уже готов выступить таким «Малютой Скуратовым». Правда, он не понимает, чем это всегда для них заканчивается, думает, успеет убежать», – рассуждает Олег Соскин.

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