Аваковские полицаи сцепились с женщинами, применяя спецсредства

27.07.2020, Киев, Павел Егоров

В сети распространили видео, где зафиксировано, как украинские полицейские пытаются задержать молодую женщину, а другая, пенсионного возраста, мешает им это сделать.

Инцидент произошёл в Кременчуге Полтавской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На фоне потасовки женщин с правоохранителями в поле зрения камеры также попадает ведущий себя неадекватно мужчина, который впоследствии убегает с места происшествия. Свидетели происшествия кричали, что у женщины дома ребёнок, в то время, как полицейские пытались скрутить ей за спиной руки.

Также на патрульных бросалась пенсионерка, которой один из правоохранителей брызнул в лицо из баллончика. Возможно спецсредство применялось и против молодой женщине, так как со стороны звучали призывы к полиции дать девушке умыться перед задержанием.

«12 июля около 21 часов, патрулируя по улице Киевской, патрульные обнаружили группу лиц, которые распивали алкогольные напитки в общественном месте, своими действиями граждане нарушали статью 178 КУоАП. Последние вели себя подозрительно, поэтому в соответствии со статьей 34 Закона Украины «О Национальной полиции», инспекторы провели поверхностную проверку, в ходе которой у одного из граждан обнаружили вещества, вероятно, наркотического происхождения», – прокомментировал происшествие местному изданию «КременчукToday» начальник патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко

«Патрульные сообщили о задержании гражданина. В то же время в полицейских подошли две неизвестные женщины и в грубой форме потребовали объяснений, высказываться нецензурной бранью. Полицейские соответствии со статьей 36 Закона Украины «О Национальной полиции» требовали оставить определенную ими территорию с целью сохранения следов правонарушения», – рассказал полицейский чиновник.

По его словам, женщины игнорировали «законные требования» и начали «наносить удары работникам полиции».

«Согласно статье 45 «Закона Украины О Национальной полиции», инспекторы вынуждены были применили специальные средства и задержали одну из них. На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшей квалификации действий граждан.

На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное производство по ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК», – добавил Борзенко.