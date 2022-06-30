Авакян паникует: ВКС одномоментно ударят по мостам, узлам связи и воинским частям

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Новости Украины

Прежде, чем Украина получит от Запада ПВО, российские ракеты и авиация шквальным огнём уничтожат всю украинскую военную и стратегическую инфраструктуру.

Об этом в эфире видеоблога киевского политолога Юрия Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских журналистов, заявил бывший замминистра внутренних дел Украины Тигран Авакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что «анализируя общедоступный контент», пришёл к выводу, что в Гомельской и Брестской областях Белоруссии проводится серьезная военная подготовка, вплоть до мобилизации и военного положения.

«Россия привела в повышенное состояние боеготовности ВКС. Учитывая тот факт, что Россия понимает, что очень скоро к нам прибудет вооружение, что очень скоро мы получим ПВО средней и дальней дальности, я делаю геополитические выводы, что, возможно, в ближайшие два дня или скорее, Россия может нанести мощные авиационные и ракетные удары по критической инфраструктуре приграничных областей с Белоруссией», – прогнозирует бывший заммнистра.

«Боюсь, что это будет совершенно другой масштаб. Ту массовость, которую они тренируют, выпустив вчера 79 ракет по Николаеву, это тоже определённая тренировка. И возможно, что они применят шквальную атаку, когда ракеты накрывают одновременно мосты, узлы связи, воинские части, критическую инфраструктуру, и наибольшая угроза – это Ровенская АЭС», – паникует Авакян.