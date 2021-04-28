Аванс от Путина: Дешёвый популизм Зеленского перешёл все границы

28.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

За два года своего президентства Зеленский так и не предпринял даже малейшей попытки научиться управлять страной. Как политик, а самое главное, как глава государства, пан Зе некомпетентен. Поэтому при его «царствовании» в оставшейся части Украины (ОЧУ) ожидать прекращения войны против жителей Донбасса не стоит.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Не выполнив обязательств, возложенных на украинскую сторону в ходе Нормандской встречи в декабре 2019 года, Зе-президент предпринимает жалкие потуги организации очередного саммита Нормандской четвёрки.

Для чего? Чтобы в очередной раз заняться болтологией? Зе-актёришка никак не может выйти из своего кварталовского образа и понять, что языком «без костей» войну не остановить.

Казалось бы, выход из военного кризиса достаточно прост – ОЧУ всего лишь должна начать выполнять Минские соглашения. Зеленский же – обязан приехать в Донецкую и Луганскую Народные Республики для проведения диалога с их лидерами. Кроме диалога, Зе-гаранту проведут «экскурсию» по бесконечно обстреливаемым ВФУшниками Зайцево, Коминтерново, Донецкому аэропорту. Мы даже снарядим Зеленского бронежилетом по размеру, раз он так сильно боится своих же «незалежных» нациков, обстреливающих Донбасс.

Но для Зе-президента приезд в ЛДНР – это «красная линия, которую он не перейдёт», – о чём завил министр иностранных дел Кулеба. Из этих слов следует, что и прекращать войну против жителей Донбасса марионеточные «зелёные» власти не планируют.

Вместо выполнения Минских соглашений Зеленский инициирует новый формат переговоров с «мощными игроками», который будет реализовываться параллельно «нормандскому», для быстрого завершения войны. При этом оккупационные власти «незалежной» продолжают отрабатывать темник США, называя Россию и её лидера Владимира Путина – врагом Украины. Дешёвый популизм «слуги народа» перешёл все границы.

Тем временем готовность Владимира Путина принять Зеленского в России для обсуждения российско-украинских отношений – это очередной аванс Владимира Владимировича кварталовцу. Россия хочет помочь украинскому населению, которое сейчас выживает в «незалежной» в античеловеческих условиях. Путин даёт Зеленскому шанс выбраться из грязи, в которую «слуга» сам себя погрузил, следуя указаниям западных хозяев. У Зеленского есть возможность раскаяться в своих грехах перед Отечеством и попросить Россию защитить Украину от западных стервятников, курирующих проводимый геноцид украинцев.

Зеленский окончательно отдал Украину на растерзание США и продолжает думать, что на президентской должности нужно всего лишь хохмить и вывозить из страны капитал. Но позволят ли заокеанские хозяева Зе-слуги воспользоваться ему этим награбленным капиталом? Однозначно, нет. Зеленский посажен в золотую клетку, выйдя из которой, он превратится в банкрота.