Авантюра под Курском обернулась потерей трех городов на Донбассе, – укро-военкор

Анатолий Лапин.  
03.10.2024 11:28
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Курск


Вторжение в Курскую область ослабило ВСУ на Донбассе и привело к потере нескольких городов. Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бутусов раскритиковал командование ВСУ и политическое руководство за то, что они решили перебросить боеспособные бригады с Донбасса на Курск, тем самым, оголив фронт.

Вторжение в Курскую область ослабило ВСУ на Донбассе и привело к потере нескольких городов....

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«Она ослабила ситуацию на всем фронте. Если мы где-то наступаем, а у врага при этом наступлении общее преимущество в силах, тогда там, где мы наступаем, мы идем вперед, но на другом фронте Александр Сырский (Главком ВСУ, – авт.) должен был организовать стратегическую оборону. Должны быть обычные позиции для операторов дронов, радиогоризонты для дронов, – то есть, сетецентрическая война происходит сейчас в Украине.

Это не война пехоты – в войне пехоты Украина проигрывает, шансов нет, у россиян просто пехоты больше

Всего этого Александр Сырский не делал. Просто снял войска с Донбасса и бросил на Курск. Можно еще снять какую-то бригаду и бросить ее на Брянск – тоже можно прорвать границу, почему бы нет, ну и что дальше?

Связали боем значительное количество наших сил, там большое количество боеприпасов, бронетехники используется. А тут, на Донбассе, кто будет отвечать?

Пошли в наступление на Курскую и за это время сдали Красногоровку, Угледар, Новогродовку. Три города. Просто полная безответственность – враг уже на околицах Селидово, враг в 3,5 километрах до Мирнограда, 7,5 – до Покровска», – заявил Бутусов.

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