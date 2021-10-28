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28.10.2021 23:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Авантюра с «Байрактарами» может легализовать ЛДНР и погрузить Украину в глубочайший кризис – Ермолаев

Новости УкраиныПрименив на Донбассе турецкие беспилотники «Байрактар», Украина рискует повысить технологический уровень конфликта настолько, что...

Применив на Донбассе турецкие беспилотники «Байрактар», Украина рискует повысить технологический уровень конфликта настолько, что у России появятся все аргументы для официального оформления политических отношений с ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только технологический уровень конфликта повысится, и повысится он по команде украинского руководства, – автоматом технологический уровень будет повышаться и со стороны сепаратистских республик при помощи России.

Я даже не исключаю, что в случае такого форсажа, у ЛДНР и России появятся все аргументы оформления отношений, плюнут они на все эти правила и политес», – предупредил Ермолаев.

Он добавил, что ужесточение позиции Киева лишь приведёт Украину к ещё большему кризису, поскольку даже внутри страны доверия к украинскому руководству давно нет.

«Пора бы уже открыть глаза и признать реальность. Ну не возвращается эта территория  с этим населением мирно, дружно, взявшись за руки. Ну не получается у украинского правительства.

А в украинском обществе настолько изменилась ситуация – нетолерантности, желания реванша, в том числе и в части среди переселенцев, к сожалению, которые пострадали от войны, которые бежали, пережив унижения, насилие, и с потерями, этих людей можно понять.

Это какая-то новая реальность, в которой война не выход, а война – это усугубление.

Потому что военные действия, какими бы ни были вооруженные стороны, объективно приведут к такому огромному количеству потерь и к такому количеству гуманитарных катастроф, что выходом из этого конфликта будет не возвращение территорий и даже не перемирие, а какой-то большой кризисный внутренний процесс в самой Украине.

Я в этом просто убеждён, я вижу по напряженности в обществе на фоне того, что вы всё знаете – ситуация связанная с пандемией, ситуация связанная с материальным положением людей, с отношением к власти», – объяснил политолог.

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