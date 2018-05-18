18.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Авантюра ВСУ под Горловкой захлебнулась кровью

Националисты из «С14» в своём телеграм-канале сообщили о том, что военнослужащие украинской армии захватили посёлок Южное под Горловкой. В ДНР эту информацию опровергли.

Заместитель начальника корпуса ВС ДНР Эдуард Басурин во время брифинга сообщил о том, что ВСУ несут потери под посёлком Чигари, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские каратели 12 мая предприняли неудачную попытку улучшить свои позиции в районе поселка Южное, в Чигарской балке, в результате которой понесли большие потери и отступили», – заявил полковник.

Так же он отметил, что данная провокация готовилась к приезду спецпредставителя Госдепа США К.Волкера.

«Однако успех сорвался. Результатом авантюры стали погибшие и раненые украинские солдаты, а также всплывающие видео от брошенных там же боевиков ВСУ с жалобами на командование», – добавил Басурин.

Кроме того, заместитель начальника корпуса ВС ДНР сообщил подробности провокации украинских военных.

«По данным нашей разведки, в вылазке на окраину Горловки принимали участие около 30-40 боевиков. Однако, атака захлебнулась в крови. По нашим данным у противника только в первый день потери составили 9 погибшими и 5 раненными. Затем эти потери за три дня возросли еще на 5 погибших и 3 раненых, в связи с отсутствием возможности эвакуировать раненных и продолжением интенсивного огня из стрелкового оружия в условиях прямой видимости с господствующих высот», – пояснил Басурин.

С его слов стало известно, что 16 мая в ходе попытки выйти из блокированного района, противник потерял погибшими 6 человек. Боевики вели огонь из района Чигарей по жилым районам поселка шахты Гагарина и представляли угрозу мирным жителям.

«Кроме этого, вчера нашими подразделениями был уничтожен в районе шахты «Южная» минометный расчет украинских боевиков, обстреливавший дома мирных жителей и наши позиции», – отметил он.

«Стоит отметить, что бегство украинских боевиков, участвовавших в атаке, спровоцировало отступление и других подразделений, занимавших до этого один из терриконов на окраине поселка. В настоящее время данная позиция утеряна противником, в связи с чем, мы полностью контролируем поселок Южный с занимаемых высот. Об этом говорят массовые потери противника», – резюмировал Басурин.