04.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Происшествия, Транспорт, Украина
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Аварийная посадка самолета подо Львовом: пятеро погибших

Под самолетом, аварийно севшим под Львовом, до сих пор находятся тела двух погибших, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил заместитель начальника следственного управления ГУНП во Львовской области Андрей Кумечко во время брифинга для СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Под бортом находятся тела двух погибших. Работы (с получения тел, — ред.) Доходят до свершения”, — рассказал он.

Авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании “Украина Аэроальянс” чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) — Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.

Рассматривается две версии происшествия: закончилось топливо и ошибка пилота.

Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. В итоге погибло пять человек. По факту аварии открыли уголовное производство.

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