Аварийная посадка самолета подо Львовом: пятеро погибших

04.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Под самолетом, аварийно севшим под Львовом, до сих пор находятся тела двух погибших, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил заместитель начальника следственного управления ГУНП во Львовской области Андрей Кумечко во время брифинга для СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Под бортом находятся тела двух погибших. Работы (с получения тел, — ред.) Доходят до свершения”, — рассказал он.

Авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании “Украина Аэроальянс” чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) — Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.

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Ми приносимо свої щирі співчуття всім родинам загиблих! Сподіваємось на скоріше одужання поранених! pic.twitter.com/TTkaUwlYS9 — МВС України (@MVS_UA) 4 октября 2019 г.

Рассматривается две версии происшествия: закончилось топливо и ошибка пилота.

Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. В итоге погибло пять человек. По факту аварии открыли уголовное производство.