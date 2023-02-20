Авария на несколько часов парализовала движение на Крымском мосту

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Больше трех часов было перекрыто движение по Крымскому мосту из-за аварии с участием трех автомобилей.

Два человека погибли на месте, еще один – по пути в больницу. Еще один госпитализирован с травмами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации МВД, авария произошла сегодня на подъезде к аркам моста около половины восьмого утра.

27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь в сторону Тамани, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Starex, которым управлял 53-летний водитель.

Не успев затормозить, в них врезался ВАЗ-2106.

Водитель и два пассажира ВАЗ-2112 – 24-летняя девушка и 32-летний мужчина, погибли.

Водителя Hyundai Starex госпитализировали. В ВАЗ-2106 никто не пострадал.

Сразу после ДТП движение по Крымскому мосту было ограничено.

За три часа ожидания скопилась небольшая пробка.

Пользователи социальных сетей и мессенджеров удивляются, как при тотальном контроле за передвижением по мосту всё равно находятся индивидуумы, которые куда-то вляпаются.