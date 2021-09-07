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07.09.2021 12:50 (Мск),

Луганск, Сергей Вредников

 
Дзен, Донбасс, Происшествия, Энергетика
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Авария на шахте в ЛНР унесла жизни девяти горняков

/p> Девять горняков погибли, 19 получили травмы в результате аварии на шахте «Красный партизан»...

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Девять горняков погибли, 19 получили травмы в результате аварии на шахте «Красный партизан» в Свердловском районе ЛНР.

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Об этом сообщает служба МЧС республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, накануне источник в экстренных службах ЛНР сообщил местному изданию ЛИЦ про обрыв каната шахтной клети на шахте «Красный партизан» и погибших.

«Девять погибших горняков подняты на поверхность шахты и переданы сотрудникам МВД ЛНР, – подтвердили позже в МЧС. – Создана правительственная комиссия, которая будет расследовать причины аварии».

Там добавили, что спасателями и медиками «производились работы по оказанию помощи 19 травмированным и их эвакуация», после чего шахтеры были доставлены больницу Свердловска.

«Сотрудники психологической службы МЧС работают с родственниками, которые потеряли вследствие аварии своих близких», – добавили в ведомстве.

«Трагедия на шахте «Красный партизан» унесла жизни наших горняков. От себя лично и от жителей Луганской Народной Республики выражаю соболезнования родным и родственникам погибших шахтеров. Сочувствую вашей утрате…» – написал глава ЛНР Пасечник на своей странице в Twitter.

Также слова соболезнований выразил глава ДНР Денис Пушилин.

«Болью в сердце отозвалось сообщение о гибели девяти горняков на шахте «Красный партизан» в Свердловске. Вместе с родными и близкими шахтеров, вместе с жителями Луганской Народной Республики скорбим об этой трагической потере для семей, для трудового коллектива, для всего Донбасса.

Каждый раз спускаясь в забой, шахтеры рискуют своими жизнями, рискуют ради того, чтобы в наших домах были свет и тепло, чтобы работали предприятия Донбасса», – написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что жители ДНР как никто другой знают цену угля.

«От имени всех жителей Донецкой Народной Республики выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это наше общее горе. Вечная память погибшим шахтерам. Скорейшего выздоровления пострадавшим в аварии», – добавил глава республики.

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