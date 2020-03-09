Аватков: Эрдогану снесло крышу рецидивом имперскости

09.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Произошедшая в Сирии военная авантюра президента Турции Эрдогана объясняется «рецидивом имперскости», при котором рациональность, свойственная для турок, резко меняется на эмоциональность и задиристость.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У турок есть периодически просыпающийся синдром имперскости. Рациональность, свойственная для турка, резко меняется на эмоциональность и задиристость, если мы говорим о системе международных отношений. К чему это приводит? К вот этим рецидивам.

Позитивно то, что сейчас было достигнуто соглашение именно в Москве между Эрдоганом и Путиным, но, по сути, вернулись к статус-кво. Мы вернулись к тому, что уже было, разница заключается чисто в километраже в пользу Сирии. То есть турки, по сути сами нарвавшись, сами получили и ушли. Но насколько надолго это соглашение – вот в чём вопрос. Самое опасное, полагаю, то, что мы ещё столкнёмся с целым рядом рецидивов этой имперскости», – заявил эксперт.